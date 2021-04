Milan-Genoa: Kjaer e Rebic top male Leao, le pagelle

Milan-Genoa 2-1. Buona prova di Kjaer, Rebic e Kalulu. Male ancora Rafael Leao: altra chance gettata al vento, le pagelle rossonere

Milan-Genoa termina 2-1. In gol Ante Rebic (6.5), autore di un’ottima prestazione: «Un gol dall’elevatissimo coefficiente di difficoltà. Un altro sbagliato, da mettersi le mani nei capelli. Ma è sempre dentro la gara».

Il migliore in campo è certamente Simon Kjaer (7): «Il duello con Scamacca fa scintille, guida il reparto da par suo, con la chicca del salvataggio su Masiello». Bene anche Kalulu e Kessie (6,5). Sufficienza per Donnarumma, Tomori, Bennacer, Saelemaekers e Dalot (6). Mezzo voto in meno per Calhanoglu, Diaz, Theo Hernandez e Mandzukic. Insufficienza per Leao (4.5), che ha fallito l’ennesima chance.