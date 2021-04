Milan-Genoa 2-1: decisivo un obiettivo di mercato rossonero

Il Milan batte il Genoa 2-1 e consolida la seconda posizione davanti ad Atalanta e Juventus. Decisivo Scamacca, uomo mercato…

Il Milan batte il Genoa e prosegue il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League. Decisiva un’autorete di Gianluca Scamacca.

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, l’attaccante rossoblu resta comunque nel mirino del club di Via Aldo Rossi come vice Ibrahimovic in vista del mercato estivo.