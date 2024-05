Milan Genoa, formazione già decisa per 10/11: Pioli ha solo questo dubbio da sciogliere in vista di domenica

Domenica alle 18 il Milan scenderà sul terreno di gioco di San Siro per affrontare il Genoa nella sfida valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A.

Come riportato da Sky Sport, Pioli ha di fatto già deciso la formazione per 10/11. C’è solo un dubbio per il tecnico rossonero: a centrocampo sono stati provati Reijnders, Adli e Bennacer, ma solo due di loro partiranno dall’inizio