Milan Gatorade: rinnovata la partnership, il comunicato

AC Milan e Gatorade, attaverso un comunicato del club rossonero sul proprio sito annunciano il rinnovo della partnership

AC Milan e Gatorade, marchio del gruppo PepsiCo, sono lieti di annunciare una nuova partnership che vede lo Sports Drink numero uno al mondo diventare lo Sports Drink Ufficiale della prima squadra maschile e femminile del Club rossonero.

Con questa partnership, Gatorade sosterrà le performance sportive del Milan sia nel Campionato Italiano di Serie A che nella UEFA Champions League, di cui Gatorade è partner dal 2015.

I due brand cominciano questo nuovo capitolo della loro storia assieme legati da una forte e naturale passione per l’innovazione e la performance sportiva. Se da un lato il Milan, un brand conosciuto a livello mondiale con un’organizzazione moderna e di successo, da sempre presta particolare attenzione all’integrità dei propri giocatori attraverso soluzioni innovative, anche Gatorade e il Gatorade Sports Science Institute sono impegnati nella ricerca e nello studio di modalità sempre più innovative per sostenere gli atleti e aiutarli a migliorare le loro performance sportive.

Grazie alla sua formula scientificamente testata, Gatorade fornisce infatti al fisico gli elementi essenziali per garantire un più efficace reintegro dei liquidi e degli elettroliti persi con il sudore, e inoltre aiuta a mantenere alta la prestazione di resistenza durante lo sport fornendo ai muscoli sotto sforzo il rifornimento di energia necessario.

L’unione tra il Milan e Gatorade, all’interno della squadra sia maschile che femminile, rappresenta per lo Sports Drink di PepsiCo un naturale passo avanti in un percorso che vede il brand sostenere e affiancarsi alle eccellenze sportive. Una valorizzazione del calcio femminile in linea con i valori di equità e inclusione del Milan, un Club che ha dimostrato di credere fortemente nella crescita del calcio femminile in Italia.

Come “Official Sports Drink” del Milan, Gatorade supporterà quotidianamente i campioni e le campionesse del Milan con prodotti e materiali tecnici.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: «Siamo davvero lieti di dare il benvenuto a un brand iconico come Gatorade, sinonimo di performance sportiva, all’interno della nostra famiglia di partner. La partnership con Gatorade ci riempie di orgoglio perché è il risultato dell’ottimo lavoro fatto da tutti al Club per valorizzare al massimo il potere attrattivo del brand Milan a livello internazionale».

«La missione di Gatorade è da sempre quella di contribuire ad alimentare e migliorare la performance di ogni atleta» afferma Marcello Pincelli, Amministratore Delegato di PepsiCo Italia. «Per questo l’essere al fianco di una società calcistica importante come il Milan, sia per quanto riguarda il campionato maschile, che per quello femminile, così come in UEFA Champions League, è motivo di grande soddisfazione e rappresenta per noi la condivisione dei valori di determinazione e desiderio di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi»