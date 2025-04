Milan Futuro, domani in campo la squadra di Oddo: sfida decisiva alla Ternana

Condividi via email

Milan Futuro, sfida decisiva per la squadra guidata da Massimo Oddo. Questa la situazione di classifica nel girone B di Serie C

Domenica 13 aprile alle ore 12:30 andrà in scena la sfida tra Milan Futuro e Ternana valevole per la 36esima giornata del girone B di Serie C.

La squadra di Massimo Oddo è a quota 30 punti in piena zona playout, mentre la formazione umbra occupa le posizioni elevate della classifica. Nella fattispecie sono al secondo posto e andranno a giocarsi i playoff per accedere in Serie B, la promozione diretta sembrerebbe ormai compromessa.