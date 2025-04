Milan Futuro Ternana, le formazioni ufficiali: le scelte di Oddo

Condividi via email

Milan Futuro Ternana, le scelte di mister Massimo Oddo: questi i calciatori in campo dal primo minuto

Milan Futuro-Ternana è iniziata da pochi minuti. La gara valevole per la 36esima giornata del girone B del campionato di Serie C è fondamentale per i rossoneri che vogliono evitare a tutti i costi la retrocessione diretta.

Questi i ventidue calciatori mandati in campo dal primo minuto:

MILAN: (3-5-2): Nava; Coubis, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Malaspina, Branca, Sandri, Alesi; Ianesi, Camarda. A disp.: Colzani, Raveyre, Bozzolan, Dutu, D’Alessio, Magni, Sia, Minotti, Victor, Traoré, Omorgbe, Turco, Vos, Magrassi. All.: Oddo.

TERNANA: (4-3-2-1) Vannucchi, Casasola, Fazzi, Capuano, Tito, Donati, De Boer, Vallocchi, Curcio, Cicerelli, Cianci. A disposizione Vitali, Ferrante, Aloi, Damiani, Bonugli, Bellavigna, Ciammaglichella, Martella, Donnarumma. All.: Liverani.