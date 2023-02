Milan, il futuro di Tatarusanu non cambia: niente rinnovo, c’è Sportiello. Il portiere saluterà i rossoneri a giugno

Secondo Tuttosport, il futuro di Ciprian Tatarusanu non cambia dopo le ultime prestazioni, dove il Milan è uscito a porta inviolata: il portiere rumeno, in scadenza di contratto, non rinnoverà.

A prendere il posto come secondo portiere, alle spalle di Maignan, ci sarà Marco Sportiello, estremo difensore in scadenza con l’Atalanta e bloccato ormai da tempo dal club rossonero.