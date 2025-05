Milan Futuro Spal, vendita dei tagliandi per i playout di Serie C: tutte le informazioni per i tifosi

Milan Futuro Spal, le notizie sulla vendita dei tagliandi per il playout di Serie C in programma sabato 10 maggio alle ore 20:00

Milan Futuro affronterà la Spal nei playout di Serie C. Ecco il comunicato del club per la vendita dei tagliandi, tutte le info necessarie per i tifosi milanisti:

IL COMUNICATO: «Appuntamento casalingo per Milan Futuro. La gara di andata dei playout di Serie C vedrà i rossoneri affrontare la SPAL allo Stadio F. Chinetti di Solbiate Arno (VA). Si giocherà sabato 10 maggio alle ore 20.00 e a partire da martedì 6 maggio alle 14.00 sarà attiva la vendita dei biglietti. I tagliandi sono in vendita in quattro diversi settori con altrettante fasce di prezzo: Tribuna Autorità 20€, Tribuna B Centrale Coperta 12€, Tribuna B Laterale Scoperta 10€ e Settore Ospiti 10€. I biglietti della gara sono disponibili online su Vivaticket, presso i punti vendita Vivaticket, la biglietteria di Casa Milan e il Flagship Store in Via Dante. Attraverso l’opzione “Trova rivenditore”, è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. A causa della modifica della viabilità ordinaria, ai tifosi rossoneri (biglietto Tribuna B) che provengono dall’autostrada A8 viene consigliata l’uscita di Cavaria e di raggiungere lo stadio tramite il paese di Oggiona. Per la tifoseria ospite, invece, per chi arriva dall’A8 è consigliata l’uscita da Solbiate Arno».