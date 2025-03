Milan Futuro, non solo Oddo: calciatore squalificato per atteggiamento minaccioso contro l’arbitro. Le ultimissime sui rossoneri

Diego Sia non scenderà in campo nella prossima partita di Serie C del Milan Futuro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SIA DIEGO (MILAN FUTURO) per avere, al termine della gara, tenuto condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, gli si avvicinava con atteggiamento minaccioso e proferiva nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l’operato. Così recita il comunicato del Giudice Sportivo di Serie C.