Milan Futuro, il sogno Serie C è lontano: il regolamento blocca i rossoneri. Ecco tutti i dettagli

Dopo la sconfitta nei Play Off contro il Chievo, le speranze di ripescaggio sono minime a causa delle nuove gerarchie fissate dalla FIGC

La FIGC ha recentemente chiarito il quadro normativo per i ripescaggi in Serie C, definendo criteri che complicano notevolmente i piani del Milan Futuro. Secondo la nota ufficiale, il Consiglio ha mantenuto la struttura dello scorso anno, ma con un aggiornamento cruciale sulla priorità: per la prossima stagione l’ordine prevede «una nuova Seconda Squadra di Serie A, Lega Pro, Serie D ed eventuale Seconda Squadra di Serie A partecipante al campionato di Serie D». Questa gerarchia vede il progetto rossonero, che ha partecipato all’attuale campionato di Serie D, scivolare «in fondo alla graduatoria» in caso di eventuale domanda di integrazione, il cui termine è fissato per il 20 luglio 2026.

Sul campo, i ragazzi guidati da Massimo Oddo — il cui futuro sulla panchina resta incerto per la prossima stagione — hanno chiuso il campionato regolare al quarto posto con 56 punti, alle spalle di Folgore Caratese, Casatese e Chievo Verona. Proprio contro la formazione clivense, che vanta in rosa nomi del calibro di Douglas Costa, Paloschi e Baselli, è andata in scena la semifinale Play Off. La sfida è terminata 2-1 per i padroni di casa: dopo il vantaggio siglato dall’ex Juve Douglas Costa e il momentaneo pareggio rossonero firmato da Sardo (classe 2005 arrivato dal Monza), il Chievo ha prevalso al minuto 119 grazie a un rigore di Costantino.

Play Off e futuro: obiettivo valorizzazione giovani

Nonostante la delusione, l’eliminazione dei rossoneri «non sposta praticamente nulla in termini di una possibile promozione». A differenza dei campionati professionistici, infatti, i Play Off della LND servono unicamente a stilare una graduatoria per i ripescaggi. Tuttavia, essendo una Seconda Squadra di Serie A, il Milan Futuro «non avrebbe trovato nessun giovamento concreto anche con un’eventuale vittoria» a causa del regolamento FIGC sopra citato.

Salvo scenari clamorosi e rinunce di massa in terza serie, il destino sembra segnato: «anche l’anno prossimo il Milan Futuro giocherà in Serie D». La missione del club rimarrà comunque focalizzata sulla crescita dei talenti fatti in casa, con un occhio di riguardo per i prospetti delle annate 2008 e 2009, che rappresentano il cuore del progetto di valorizzazione tecnica rossonero.