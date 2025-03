Condividi via email

Milan Futuro Pontedera 1-1, pareggiano i ragazzi allenati da Oddo: il resoconto del match. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Niente da fare per il Milan Futuro, la vittoria continua a non arrivare. Dopo un ottimo primo tempo concluso in pareggio i rossoneri hanno trovato al minuto numero 73 con Camporese il gol del vantaggio

Il Pontedera, però, al minuto numero 83 ha trovato il gol del definitivo pareggio con Massimo Corona. I rossoneri sono ora ad un passo dai Playout.