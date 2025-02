Milan Futuro, non basta il gol di Camarda: beffata nel finale la squadra di Bonera

Milan Futuro beffato dal Pescara nei minuti finali. Risultato, tabellino e la classifica aggiornata del girone B di Serie C

Il Milan Futuro è sceso in campo alle 12:30 per affrontare il Pescara nella 28esima giornata del campionato di Serie C girone B. I rossoneri, in casa, sono stati beffati nei minuti finali, finisce 2-3. La squadra guidata da Daniele Bonera resta così a 22 punti punti in piena zona retrocessione.

Al vantaggio del Milan di Camarda ha risposto il Pescara con Bentivegna, dopo il 2-1 di Coubis sono arrivati il secondo e il terzo gol di Brosco e Lancini. Sul 2-2 il Diavolo è rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Bartesaghi.