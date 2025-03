Milan Futuro, Oddo squalificato a sorpresa: il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Massimo Oddo non siederà nella prossima partita di Serie C sulla panchina di Milan Futuro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ODDO MASSIMO (MILAN FUTURO) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo essere stato richiamato più volte, usciva intenzionalmente dall’area tecnica protestando veementemente nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 per contestarne l’operato.