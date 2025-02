Milan Futuro, Oddo il nuovo allenatore: i dettagli del contratto! Spunta l’opzione

Milan Futuro, al posto di Daniele Bonera subentra un alto ex rossonero. Tocca a Massimo Oddo, i dettagli del contratto

Milan Futuro nel girone B di Serie C è in piena zona retrocessione, per questo la società ha optato per un cambio in panchina. Al posto di Daniele Bonera subentrerà Massimo Oddo.

Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, sul proprio account X, il campione del Mondo del 2006 firmerà un contratto fino al 30 giugno 2025. Nell’accordo sarebbe prevista un’opzione di un altro anno in caso di salvezza.