Milan Futuro Luccese 0-2, sconfitta per i ragazzi allenati da Bonera: traballa la panchina

Milan Futuro Lucchese 0-2, sconfitta per i ragazzi allenati da Bonera: traballa la panchina. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan Futuro ha perso in casa una delicatissima partita contro la Lucchese in campionato. I ragazzi allenati da Daniele Bonera sono usciti sconfitti dal campo per due reti a zero e, ora, sono completamente immersi nella lotta retrocessione.

La dirigenza rossonera starebbe addirittura mettendo in discussione il futuro del tecnico. Le prossime ore saranno cruciali: l’ipotesi esonero sta prendendo sempre più piede.