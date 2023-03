Milan, futuro incerto per Pioli: sullo sfondo c’è Luis Enrique. Il percorso in Champions e in campionato potrebbe portare Pioli lontano dal Milan, che sonda una nuova pista

Quella tra Tottenham e Milan è la partita dove i due allenatori si giocano il futuro: da una parte Stefano Pioli, dall’altra Antonio Conte. In casa rossonera, però, si monitora una nuova pista: quella di Luis Enrique.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico spagnolo è innamorato dell’Italia e vorrebbe tornarci. Escludendo il ritorno a Roma, potrebbe esserci spazio nel Milan, soprattutto nel caso in cui Pioli non entri tra le prime quattro del campionato: l’ex ct della Spagna ha già lavorato a Roma con l’attuale ds rossonero Frederic Massara.