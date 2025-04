Milan Futuro, la Serie C recupera i match rinviati: data e orario della sfida dei rossoneri

Milan Futuro, ecco quando scenderà in campo la squadra di Massimo Oddo nella 37esima giornata del girone B di Serie C

Non solo la Serie A con quattro partite, oggi anche la Serie C recupera le sfide che erano in programma lunedì 21 aprile. Incontri rimandati a causa della dipartita di Papa Francesco.

Oggi scenderà in campo anche Milan Futuro, la squadra di Massimo Oddo sarà impegnato alle ore 18:00 nella 37esima giornata del girone B sul campo del Gubbio. Per i rossoneri ormai si va verso un piazzamento certo nella zona playout per non retrocedere.