Milan Futuro, Bonera a rischio esonero: la società ha deciso! La situazione dopo quanto accaduto ieri

Milan Futuro – la panchina di Daniele Bonera è a forte rischio! Il club avrebbe preso una decisione

Nella giornata di ieri, Milan Futuro, nel 24esimo turno del girone di B di Serie C, non è andato oltre lo 0-0 contro il Rimini. I rossoneri restano infangati nella zona per lo spareggio per non retrocedere.

Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, la società starebbe seriamente riflettendo sull’esonero di Daniele Bonera. In questo senso la partita contro la Spal potrebbe essere decisiva.