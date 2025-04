Milan Futuro, decisione presa dalla Serie C: accadrà dalla prossima stagione

Milan Futuro – La Serie C ha preso una decisione che riguarda anche il club rossonero. Entrerà in vigore dalla stagione 2025/2026

La Serie C ha approvato il Salary Cap che verrà adottato dalla prossima stagione in via sperimentale e in via definitiva dalla stagione 2026-2027. Una notizia che potrebbe riguardare anche la seconda squadra rossonera, Milan Futuro.

La formazione guidata da Massimo Oddo si giocherà la permanenza nella categoria nel playout in trasferta contro la SPAL. Per il Diavolo c’è stata una pessima regular season.