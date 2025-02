Milan Futuro, la classifica della Serie C: rossoneri in zone torbide

Milan Futuro – Il Pescara vince 2-3 in casa dei rossoneri, ora la classifica per la squadra di Bonera si fa preoccupante

Il Milan Futuro è sceso in campo alle 12:30 per affrontare il Pescara nella 28esima giornata del campionato di Serie C girone B. I rossoneri, in casa, sono stati beffati nei minuti finali, finisce 2-3. La squadra guidata da Daniele Bonera resta così a 22 punti punti in piena zona retrocessione. Il Perugia quindicesimo rappresenta l’ultimo posto utile per la salvezza:

LA CLASSIFICA:

15. Perugia 29

16. Lucchese 29

17. Spal 24

18. Milan Futuro 22

19. Sestri Levante 19

20. Legnago 18