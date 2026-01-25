Milan Futuro, stop amaro contro la Casatese: non bastano Chaka Traorè ed Eletu. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il percorso di crescita del Milan Futuro subisce una battuta d’arresto nella 21esima giornata del campionato di Serie D. In un match vibrante e ricco di colpi di scena, i giovani rossoneri sono usciti sconfitti dal terreno di gioco con il risultato di 2-3 a favore della Casatese, al termine di una gara che ha visto il Diavolo tentare una rimonta epica dopo un avvio shock.

Il primo tempo: dominio Casatese

La frazione inaugurale è stata un vero incubo per la formazione milanese. La Casatese è scesa in campo con un piglio aggressivo, trascinata da un ispiratissimo El Hadaji, l’attaccante dinamico e tecnico della compagine ospite, autore di una doppietta micidiale che ha gelato la difesa di casa. Il primo tempo si è concluso così sul punteggio di 2-0, mettendo a nudo alcune lacune d’esperienza tipiche di una squadra giovane, nonostante il costante monitoraggio di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan (dirigente dal respiro internazionale e profondo conoscitore dei vivai europei).

La reazione del Diavolo e il finale beffardo

Nella ripresa, il Milan Futuro ha mostrato il carattere richiesto dal nuovo corso societario. A suonare la carica è stato Chaka Traorè, l’esterno d’attacco ivoriano classe 2004 (noto per il suo dribbling fulminante e la capacità di spaccare le partite), che ha accorciato le distanze con una giocata d’alta scuola. Poco dopo, è arrivato il pareggio firmato da Victor Eletu, il mediano nigeriano dotato di grande visione di gioco e forza fisica, abile a inserirsi con i tempi giusti.

Tuttavia, nel momento di massimo sforzo dei rossoneri, la Casatese ha trovato il gol vittoria grazie a Mecca, il centrocampista d’inserimento biancorosso, che ha siglato il definitivo 2-3.

Sguardo al futuro sotto l’egida di Allegri e Tare

Nonostante il KO, secondo quanto riportato dalle fonti vicine all’ambiente di Milanello, la dirigenza predica calma. Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan (tecnico pluripremiato e grande gestore di risorse umane), sta osservando con molta attenzione i progressi di questi ragazzi, con l’obiettivo di integrare i migliori talenti in prima squadra. Il lavoro di Tare nel potenziare questa formazione è appena iniziato, e la Serie D si conferma un banco di prova fondamentale per temprare il carattere dei futuri campioni del Diavolo.