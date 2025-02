Milan Futuro, l’esonero di Bonera è sempre più vicino: si punta il profilo che allena la Nazionale. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan Futuro sta attraversando una stagione davvero molto complicata, come testimoniato dal terzultimo posto in classifica. Come riportato da Matteo Moretto Daniele Bonera è sempre più vicino all’esonero. Il principale candidato per sostituirlo, adesso, Alberto Bollini, attuale ct dell’Under 19 dell’Italia.

Queste ore sono davvero frenetiche. Il cambio d’allenatore sembra la soluzione più probabile arrivati a questo punto.