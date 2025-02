Milan Futuro, la panchina rossonera resta un rebus: Bollini ha rifiutato la proposta della dirigenza. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan Futuro, alla sua prima stagione in Serie C, sta rischiando la retrocessione. Daniele Bonera sarebbe dunque sempre più vicino all’esonero. Il principale candidato per sostituirlo era Alberto Bollini, attuale CT dell’Under 19 dell’Italia. Come riportato da Pedullà, però, non accetterà la proposta rossonera

«Alberto #Bollini resta in FIGC malgrado un’offerta di due anni e mezzo di contratto per allenare il #Milan Futuro»