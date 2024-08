Milan Futuro: continuano gli allenamenti in vista dell’ESORDIO contro il Lecco – FOTO

Milan Futuro: continuano gli allenamenti in vista dell’ESORDIO contro il Lecco. La FOTO pubblicata dal club

Continuano gli allenamenti in vista di quello che sarà un match storico per il Milan Futuro. I rossoneri giocheranno il primo turno preliminare di Coppa Italia Serie C che sarà anche il primo match ufficiale della seconda squadra rossonera.

Il match si terrà a Lecco il 10 agosto alle 21. I rossoneri hanno pubblicato sul proprio profilo Instagram le foto degli allenamenti.