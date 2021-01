Milan, fra 2 giorni c’è la ‘rivincita’ contro il Torino in Coppa Italia

Il Milan, martedì, sarà atteso dal match di Coppa Italia ancora contro il Torino di Marco Giampaolo: sarà una specie di rivincita

Il caso vuole che il Milan fra due giorni torni in campo nuovamente contro il Torino, stavolta in Coppa Italia. Dopo il successo di ieri, la squadra di Stefano Pioli affronterà martedì di nuovo gli uomini di Marco Giampaolo in quella che può essere definita la ‘rivincita’.

Nei rossoneri sicuramente ci saranno tanti cambi di formazione, ma non mancheranno anche i big, dato che comunque gli assenti sono ancora numerosi. Sarà quasi sicuramente presente dal primo minuto Rafael Leao, dato che lunedì 18 contro il Cagliari sarà squalificato. In campo scenderà sicuramente anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese deve mettere minuti nelle gambe per ritrovare la forma migliore. Vedremo se Pioli lo schiererà titolare oppure a gara in corso.