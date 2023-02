Milan, recuperato Florenzi: rimane il dubbio sul ritorno. Pioli dovrà decidere se portarlo contro l’Atalanta o rimandare tutto a Firenze

Non solo Maignan, c’è un altro recupero in casa Milan. Torna in gruppo anche Alessandro Florenzi, dopo mesi di stop.

Anche in questo caso, Pioli deciderà se portarlo in panchina contro l’Atalanta a San Siro oppure se rimandare il ritorno a Firenze il 4 marzo.