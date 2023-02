Milan, rientro Florenzi: obiettivo Tottenham, ma non è escluso che si brucino le tappe. Il calciatore romano potrebbe essere convocato con l’Atalanta o con la Fiorentina

Il Milan sta recuperando gli infortunati piano piano. Tra questi rientri c’è anche quello di Alessandro Florenzi, costretto ai box per diversi mesi.

Come rivelato da Tuttosport, l’obiettivo è di farlo arrivare al meglio per il match di Champions League in casa del Tottenham dell’8 marzo, ma non è escluso che possa essere convocato già per l’Atalanta o per la Fiorentina.