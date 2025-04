Milan Fiorentina, Palladino esalta gli avversari: «Loro sono assolutamente da prime quattro. Scontro diretto? Dico questo». Le sue dichiarazioni

Raffaele Palladino ha presentato in conferenza stampa la partita di Serie A tra il Milan e la Fiorentina. Di seguito le sue parole sugli avversari.

MILAN – «Mi aspetto una partita difficile. Dobbiamo essere bravi a continuare per la nostra strada. Hanno grandi valori, anche per entrare nelle prime 4 del campionato. Hanno cambiato tanto e hanno inserito giocatori di valore. Che sia uno scontro diretto non deve interessarci. Dobbiamo guardare solo in casa nostra, guardando partita per partita».