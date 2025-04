Conferenza stampa Palladino in vista del Milan: «Loro sono da prime 4 del campionato. Sul futuro di Adli e sui favori del pronostico dico questo». Le parole

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 31ª giornata di Serie A tra il Milan e la Fiorentina. Di seguito le dichiarazioni di Palladino in conferenza stampa

MILAN – «Mi aspetto una partita difficile. Dobbiamo essere bravi a continuare per la nostra strada. Hanno grandi valori, anche per entrare nelle prime 4 del campionato. Hanno cambiato tanto e hanno inserito giocatori di valore. Che sia uno scontro diretto non deve interessarci. Dobbiamo guardare solo in casa nostra, guardando partita per partita».

FAVORI DEL PRONOSTICO – «Manteniamo il nostro equilibrio. Abbiamo dei valori, sia tecnici che fisici. Andiamo a Milano con grande umiltà, però. Il Milan ha voglia di rivalsa e la gara sarà difficile. Dobbiamo tenere la testa bassa e spingere».

SOTTIL – «Si diceva che non riuscisse ad esprimere il suo talento. La società invece ci ha puntato tanto e ha dimostrato il suo valore. Infatti è arrivato il Milan. E noi siamo felici di aver portato un calciatore a vestire la maglia di una squadra col Milan. Gli auguro di fare bene.».

ADLI – «Yacine ha avuto un problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori tanto tempo. Sta rientrando e deve trovare continuità. Ci conto tanto. Dobbiamo recuperarlo assolutamente. Troverà spazio».