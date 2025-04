MN24 – Milan Fiorentina, domani non ci sarà la conferenza stampa di Conceicao

Milan Fiorentina, nella giornata di domani Sergio Conceicao non effettuerà la consueta conferenza stampa della vigilia

Dopo il pareggio per 1-1 rimediata ieri sera nella semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter (gol di Abraham e Calhanoglu), i rossoneri sono attesi dalla sfida in campionato contro la Fiorentina (sabato alle 20.45 a San Siro).

Come appreso da Milannews24, domani Sergio Conceiçao non interverrà in conferenza stampa a Milanello per presentare la sfida contro i viola di Raffaele Palladino.