Milan Fiorentina, scelta a sorpresa di Conceicao: cambia il programma della vigilia. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 31ª giornata di Serie A tra il Milan e la Fiorentina. I rossoneri, probabilmente, perderebbero ogni speranza di qualificazione alla prossima Champions League in caso di non vittoria.

Sergio Conceicao, come appreso dalla nostra redazione, non parlerà alla vigilia di questa importantissima sfida. Il tecnico, dunque, ha scelto di concentrarsi unicamente sul campo.