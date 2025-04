Condividi via email

Milan Fiorentina, si chiudono le speranze Champions? Adesso l’obiettivo resta uno solo. Segui le ultimissime sul club rossonero

Milan Fiorentina poteva essere l’ultimo nodo cruciale da sciogliere per rientrare nella corsa Champions. Il pareggio per 2-2 infrange definitamente i sogni rossoneri. Adesso per Conceicao e la squadra resta solo l’obiettivo Coppa Italia.

Servirà superare l’ennesimo derby stagionale, questa volta in trasferta, per raggiungere la finale dell’Olimpico di Roma. Quest’ultima potrebbe essere anche decisiva per un’eventuale qualificazione alla prossima Europa League.