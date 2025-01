Milan in finale di Supercoppa Italiana: Juve eliminata, lunedì 6 gennaio il derby contro l’Inter. I rossoneri vincono in rimonta 1-2

Il Milan di Conceicao vola in finale di Supercoppa Italiana dopo aver eliminato la Juve vincendo per 1-2 in rimonta grazie ai gol di Pulisic e Musah dopo il vantaggio di Yildiz.

I rossoneri affronteranno l’Inter, che ieri ha battuto l’Atalanta per 2-0 con la doppietta di Dumfries, lunedì 6 gennaio dalle 20.

IL RACCONTO DI JUVE MILAN