Milan Feyenoord, giallo per Theo Hernandez: salterà l’andata dell’eventuale ottavo di finale. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Allo Stadio San Siro sta andando in scena la sfida di ritorno dei play-off di Champions League tra il Milan e il Feyenoord. I rossoneri sono attualmente in vantaggio grazie al gol di Gimenez ma, al minuto numero 42, è arrivata una pessima notizia per Conceicao.

Theo Hernandez, infatti, ha rimediato da diffidato un’ammonizione e, dunque, salterà l’eventuale prima partita degli ottavi di finale.