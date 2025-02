Condividi via email

Milan Feyenoord, il gesto di Theo Hernandez non è passato inosservato: è successo ieri. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, martedì sera, è uscito clamorosamente dalla Champions League contro il Feyenoord. Quest’eliminazione ha creato grande sconforto all’interno di tutto l’ambiente rossonero.

Come riportato da Sky Sport Theo Hernandez a Milanello ha parlato e chiesto scusa davanti a tutto il gruppo squadra per averli lasciati in 10 uomini. La sua uscita dal campo ha reso la vita molto più facile al Feyenoord.