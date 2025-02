Milan Feyenoord, Sabatini: «C’era una volta il Milan rossonero di gloria. Adesso vergogna e irresponsabilità»

Milan Feyenoord, Sandro Sabatini sul suo canale YouTube ha commentato l’eliminazione dei rossoneri dalla Champions League

Sandro Sabatini sul suo canale YouTube ha commentato l’eliminazione dalla Champions League del Milan avvenuta per mano del Feyenoord.

LE SUE PAROLE – «C’era una volta il Milan rossonero di gloria in Champions League, ora c’è un Milan rosso di vergogna. Rosso il colore della somma dei due cartellini gialli uno più stupido dell’altro presi da Theo Hernandez. Il primo per un’ammonizione per una trattenuta a centrocampo stupida, la seconda per un tentativo di simulazione vergognoso e irresponsabile».