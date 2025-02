Milan Feyenoord, ai playoff di Champions League la squadra di Conceicao affronterà gli olandesi. Un dato preoccupa

In quel di febbraio il Milan tra i vari appuntamenti avrà anche i playoff di Champions League da affrontare contro il Feyenoord.

Opta ha riportato un dato non entusiasmante nei precedenti con le formazioni olandesi – L’ultimo successo dei rossoneri contro un avversario olandese nelle grandi competizioni europee (qualificazioni escluse) risale al 23 ottobre 2008, in Coppa UEFA contro l’Hereenveen: dopo quella data tre pareggi e un ko in quattro sfide per il Diavolo.