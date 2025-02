Milan Feyenoord, Pellegatti a sorpresa: «Tutti se la prendono con Theo Hernandez ma è giusto far notare questa cosa»

Milan Feyenoord, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha commentato l’eliminazione dei rossoneri dalla Champions League

Intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Io ricordo il film “Tutti gli uomini del Presidente”. C’era l’uomo della colonna, Robert Redford andava a chiedere informazioni sullo scandalo Watergate. L’uomo della colonna gli disse: “Non fermarti davanti ad un particolare”. A me di Theo non interessa nulla. Il Milan porta a casa un punto tra Dinamo Zagabria, Feyenoord e Feyenoord. E Theo non c’entra nelle altre due partite. Ieri Theo è il colpevole perché siamo rimasti in 10, ma non c’erano i prodromi di un facile secondo gol. Il portiere non ha dovuto mai, neanche nel primo tempo, effettuare miracoli. Prendiamocela pure con Theo, ma l’uomo della colonna direbbe: “Non fermiamoci ad un particolare”. E ricordiamo che Conceiçao ha detto che ha commesso tanti errori, e io sono d’accordo con lui».