Milan Feyenoord, Pedullà non le manda a dire: sfogo durissimo in diretta del giornalista. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, ieri sera, è uscita clamorosamente dalla Champions League contro il Feyenoord. Alfredo Pedullà – a Sportitalia – non le ha mandate a dire sui rossoneri.

«Quando si aprirà il mercato dei dirigenti e potremmo fare delle scelte sui dirigenti ci sarà il Milan, altrimenti ci meravigliamo del nulla. La foto che viene pubblicata in quel modo, è la sintesi di uno sfascio totale che non ha un controllo da parte di una proprietà assente, che si ripercuote in campo. E non c’entra l’allenatore e le sue scelte sbagliate».