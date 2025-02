Milan Feyenoord, Pastore a sorpresa: «La statistica di questo giocatore è impressionante»

Milan Feyenoord, Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha svelato una clamorosa statistica su Rafael Leao: le sue parole

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore ha svelato una clamorosa statistica in casa Milan:

PAROLE – «Mi è piaciuto molto il modo in cui Ibrahimovic ha parlato di Leao. Ibrahimovic è molto migliorato nelle dichiarazioni negli ultimi due mesi, anche perché è costretto a farne di più (ride, ndr) perché Conceiçao, oggi aveva ottimi motivi e nulla da ironizzare su questo, però tende ad eludere i microfoni ogni volta che ne ha la possibilità. Ed in questo sta migliorando.. Oggi ha dato, da campione qual è stato, e quindi sollecitato su un punto che lo scalda particolarmente, ha detto “Non dovete spiegare voi a Leao come giocare, Leao sa benissimo cosa fare in campo. Sa quello che sta facendo”, poi alcune volte lo fa bene, a volte lo fa male, ma “Non c’è nessuno che può spiegare ai campioni come devono giocare o cosa fare di meglio”. Detto ciò. Su Leao che parte dalla panchina c’è un motivo tecnico-tattico: 4 attaccanti il Milan non li sostiene secondo me, e si è visto anche a Rotterdam. E Leao dalla panchina, e ti dirà una cosa che ti stupirà, è il giocatore della storia del Milan che ha fatto più gol dalla Serie A entrando dalla panchina, 10, superando Inzaghi (9, ndr). Leao, in 6 anni, ha fatto 10 gol entrando dalla panchina più, non dalla panchina in generale, 48 assist. Non è un giocatore che si accende una volta al mese. I numeri lo dicono. E difendo la scelta di Conceiçao di farlo partire dalla panchina per poi farlo entrare. Conceiçao sulle partite che ha fatto, in 2, 3 di queste ha fatto 3 cambi all’intervallo, che da un lato vuol dire “Ho sbagliato la formazione iniziale”, che alle volte è successo, dall’altra però la preparazione di un discorso in cui all’intervallo metto dentro, come non fa l’Inter, uno, due cavalli veloci che spostano nettamente l’inerzia della partita a proprio favore».

