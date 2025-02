Milan Feyenoord, gli olandesi inciampano in campionato: stop prima della sfida con i rossoneri. Le ultimissime notizie sulla sfida

Il Milan, nella partita d’andata dei play-off di Champions League contro il Feyenoord, ha perso per 1-0. I rossoneri, dunque, dovranno vincere con almeno due gol di scarto al ritorno per ottenere la qualificazione.

Intanto, oggi, la squadra olandese ha pareggiato in Eredivisie per 0-0 in trasferta contro il NAC. Battuta d’arresto, dunque, per l’avversario del Milan in Champions League di martedì.