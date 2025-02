Milan Feyenoord, le parole di Marchegiani sulla squadra olandese. Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Luca Marchegiani in vista di Milan Feyenoord.

PAROLE – “Il Feyenoord probabilmente non sarà quello che abbiamo visto all’andata. Una squadra che è riuscita a fare una partita di grande corsa, di grande aggressività, spinta anche da un ambiente che era tutto a suo favore. Io penso che se il Milan fa una partita con la testa, sia favorito, sia fisicamente che come livello medio dei giocatori, è superiore al Feyenoord, È una squadra organizzata, come tutte le squadre olandesi. Ci sono giocatori non di grande stazza, perciò sono rapidi, bisogna cercare di contrastarli nell’aggressività, nel dinamismo, in quelle caratteristiche lì”.