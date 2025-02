Milan Feyenoord, l’indiscrezione su Conceicao spiazza tutti! Lui e non solo, il futuro è in bilico

Condividi via email

Milan Feyenoord, clamorosa indiscrezione sul futuro di Sergio Conceicao: per il tecnico e per Ibrahimovic decisivo l’approdo agli ottavi di Champions League

Importante retroscena svelato da Repubblica sul futuro in casa Milan in vista della sfida di questa sera contro il Feyenoord in Champions League.

Milan, tutto in una notte: il Feyenoord decide il futuro dei rossoneri. Per Ibrahimovic e Conceiçao la permanenza è legata alla qualificazione agli ottavi. Il Diavolo deve rimontare l’1-0 dell’andata siglato da Paixao su papera di Maignan.

QUOTE MILAN FEYENOORD – Milan e Feyenoord ripartono dal punteggio di 1-0 in favore degli olandesi maturato all’andata. Conceicao per ribaltare il discorso qualificazione e centrare gli ottavi di Champions si affiderà ancora al grande ex di turno Santiago Gimenez. La quota DOPPIA CHANCE 1X (vittoria del Milan o pareggio) è data a 8.00 invece che a 1.07 da Planetwin 365 grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti e valida solo tramite link. La stessa giocata è quotata a 1.09 da Goldbet e da Snai.