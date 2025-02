Milan Feyenoord, Evani scuote i rossoneri! Doppio obiettivo da qui a fine stagione

Milan Feyenoord, Alberico Evani ha analizzato il resto della stagione del club rossonero dopo l’eliminazione dalla Champions League

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Evani, ex Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «La delusione per l’eliminazione dalla Champions è enorme. Il rammarico c’è, inutile nasconderlo, perché il Feyenoord era un avversario decisamente alla portata dei rossoneri. Occorre essere pragmatici, voltare pagina e puntare agli obiettivi realistici che si hanno davanti. Il Milan ha la qualità per rimontare in campionato e poi c’è la Coppa Italia, senza scordare che un trofeo è già arrivato con la Supercoppa. Inutile girarci attorno: la società a gennaio ha investito e puntato su nomi importanti per centrare la qualificazione in Champions».