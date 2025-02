Milan Feyenoord, Conceicao sceglie i dubbi di formazione: loro tre in campo dal primo! Segui le ultimissime del club rossonero

Come riporta la Gazzetta dello sport, Sergio Conceiçao sceglie alcuni dubbi di formazione per Milan Feyenoord. Secondo quanto visto in allenamento, sicuri del posto da titolare Leao, Joao Felix e Gimenez.

Dovrebbe partire dalla panchina, perchè ancora non al meglio, Christian Pulisic che comunque sarà parte della partita in corso. Pronto, quindi, l’inserimento da esterno destro di Musah, come abbiamo visto già in molte gare quest’anno.