Milan Feyenoord, Donadoni ammette: «Soffro a vedere i rossoneri, non riconosco più questa cosa». Poi svela il retroscena da brividi su Berlusconi

Milan Feyenoord, Roberto Donadoni, leggenda del club rossonero, ha parlato del momento del Diavolo: le sue dichiarazioni

Intervistato dal Corriere dello Sport, Roberto Donadoni, ex Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Ero in tribuna l’altra sera, ho sofferto. Fatico a riconoscere il Milan. Mi procura sofferenza, non c’è più quello stile e non penso soltanto al campo. Berlusconi con me fu eccezionale, ogni tanto lo sentivo ancora. Sette giorni prima della sua morte chiamai il San Raffaele, mi rispose la segretaria, le chiesi di riferire che l’avevo cercato per un saluto. Il giorno dopo telefonò lui, la voce stanca ‘Oh Roberto’, disse, ‘mi fa piacere che ti ricordi del tuo presidente’. Un groppo in gola, ero a un passo dalle lacrime. Ancora oggi, se ci penso, mi vengono i brividi. È un ricordo che conserverò. Berlusconi ha sempre avuto attenzioni per le persone con le quali ha lavorato».