Milan Feyenoord, diretta tv e streaming: dove vedere la partita

Milan Feyenoord, i rossoneri affronteranno questo pomeriggio a San Siro gli olandesi: ecco dove vedere la partita

Il Milan affronterà questo pomeriggio il Feyenoord nel ritorno dei play-off di Champions League.

Milan-Feyenoord, gara valida per la gara del ritorno dei playoff di Champions League e in programma alle ore 18:45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (253), Now e sull’app Sky Go. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito