Milan Feyenoord, delusione in Champions League: è successo per la seconda volta nella sua storia

Milan Feyenoord – In Champions League è successo per la seconda volta nella storia del club! L’ultima volta 30 anni fa

Il Milan ha pareggiato con il Feyenoord ed in virtù della sconfitta maturata a Rotterdam, è stato eliminato ai playoff di Champions League. Per la seconda volta nella sua storia il club rossonero è stato eliminato in uno scontro diretto da una squadra olandese.

L’unico precedente risale al 1995 in quel caso si trattava però di una finale, quando il Diavolo perse contro l’Ajax.