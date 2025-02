Condividi via email

Milan Feyenoord, adesso non si torna più indietro: chi perde va a casa! Segui le ultimissime del club rossonero

Come riporta il Corriere della Sera, Milan Feyenoord è la partita più importante della stagione fin qui per i rossoneri. Conceicao e i suoi ragazzi sono chiamati a rimontare la sconfitta per 1-0 dell’andata, sennò sarà eliminazione dalla Champions League.

L’allenamento di oggi sarà nel tardi pomeriggio, quando l’allenatore portoghese rientrerà a Milano dai ai funerali di Pinto da Costa in Portogallo.