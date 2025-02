Milan Feyenoord, Costacurta sicuro: «Nelle ultime tre partite in Champions c’è stata una costante»

Condividi via email

Milan Feyenoord – Alessandro Costacurta ai microfoni di Sky Sport ha commentato così le ultime prestazioni in Champions League

Alessandro Costacurta, nel post partita di Milan-Feyenoord, ha sottolineato come le ultime tre gare dei rossoneri in Champions League abbiano come elemento comune un grave errore dei singoli. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

LE SUE PAROLE – «Nelle ultime tre partite in Champions League ci sono stati tre errori gravi dei singoli che hanno compromesso l’andamento della gara: Musah a Zagabria, Maignan all’andata e Theo al ritorno con il Feyenoord».